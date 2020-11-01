Оттава, , 10:46 — REGNUM В канадском городе Квебек в результате нападения неизвестного погибли по меньшей мере два человека, ещё пятеро получили ранения. Об этом передает Radio Canada.

Нападения были совершены недалеко от здания Национального собрания провинции Квебек. Мужчина в средневековой одежде и вооружённый холодным оружием, атаковал прохожих на улице.

В результате нападения погибли два человека, ещё пятеро получили ранения — им потребовалась госпитализация. Полиции удалось задержать нападавшего.

Напомним, что 31 октября и в ночь на 1 ноября в ряде стран отмечался праздник Хеллоуин.