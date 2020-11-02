п. Ибреси, , 04:44 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии установлен подозреваемый в незаконной охоте на лося. Расследование началось после того, как в лесу обнаружили шкуру животного, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Информация о происшествии поступила в полицию 30 октября. В ходе разбирательств установлено, что лось был убит месяц назад, а его шкура была брошена в лесу, что и стало поводом для расследования.

В полиции отмечают, что в совершении преступления подозревается местный житель, «увлекающийся охотой». При обыске правоохранители изъяли 25 кг лосятины, ножи, патроны и четыре ружья, одно из которых, как полагают в полиции, мужчина хранил незаконно.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Марий Эл, которого подозревают в незаконном вылове раков на Суре. Правоохранители изъяли 1372 рака и 20 раколовок, выловленных раков отпустили обратно в реку. Возбуждено уголовное дело.

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