Краснодар, , 10:31 — REGNUM Пять человек погибли в результате наезда легкового автомобиля на группу людей в Краснодарском крае. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что сообщение о ДТП на 26 километре автодороги Гулькевичи-Отрадо-Кубанское-Отрадо-Ольгинское поступило примерно в 05:00 (совпадает с мск) в дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району.

Также указывается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Лада Приора, двигаясь по своей полосе, в туманную погоду, заметил стоящие впереди автомобили Ваз 2115 и Ваз 21 099 и во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на группу из восьми человек.

«В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще пятеро участников аварии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят проверку и ведут установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля произошла вечером на территории Грибановского района Воронежской области