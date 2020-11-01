Измир, Турция, , 07:55 — REGNUM Не менее 43 человек стали жертвами землетрясения в турецкой провинции Измир на западе страны. Такие данные 1 ноября сообщила пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

Всего в результате землетрясения погибли 43 человека. Травмы различной степени тяжести получили 896 человек. По данным минздрава Турции, в медучреждениях находятся 243 человека, выписаны из больниц 642 пациента.

В поисково-спасательной операции принимают участие 40 бригад медиков, 35 отрядов спасателей и два медицинских вертолета. Кроме того, в поисках людей задействованы добровольцы из числа местных жителей.

Напомним, землетрясение в Турции магнитудой 6,7 произошло 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. После землетрясения было зафиксировано 67 афтершоков, ряд районов Сеферихисара оказались подтоплены из-за цунами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 42 погибших из-за подземных толчков магнитудой 6,7 на западе Турции, в акватории Средиземного моря.

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