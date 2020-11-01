Тегусигальпа, , 07:20 — REGNUM Тропический шторм «Эта» сформировался в Карибском море. Об этом 1 ноября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Скорость отдельных порывов ветра в эпицентре шторма достигла 18 м/с. В настоящее время «Эта» продвигается в западном направлении со скоростью около 7 м/с.

Власти Гондураса и Никарагуа предупредили граждан, проживающих на северо-восточном побережье, о приближении шторма. Существует большая вероятность, что шторм усилится до состояния урагана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе на сушу на территории Филиппин супертайфуна «Гони».

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