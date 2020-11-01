Измир, Турция, , 06:46 — REGNUM До 42 человек возросло число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир на западе страны. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Всего в результате землетрясения пострадали 896 человек, погибли 42 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах девяти разрушенных зданий.

Напомним, землетрясение на западе Турции произошло 30 октября, его магнитуда составила 6,7. Эпицентр подземных толчков находился в море в 19 км на северо-запад от острова Самос. Подземные толчки ощущались жителями Афин и Стамбула. В Измире были разрушены около 20 домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 37 погибших в результате мощного землетрясения в турецкой провинции Измир.

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