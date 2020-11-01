Мехико, , 06:10 — REGNUM Запрос на экстрадицию экс-начальника городской полиции Раймундо Коллинса направила в США генеральная прокуратура столицы Мексики города Мехико. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба генпрокуратуры в Twitter.

Коллинс был руководителем отделения полиции Мехико до 2018 года, когда произошла смена городской администрации. До поста главы полиции города Коллинс возглавлял жилищное управление столицы Мексики (INVI). В ходе расследования в отношении него прокуратура Мехико выполнила все необходимые процедуры для запроса об экстрадиции Коллинса у властей США.

Ордер на арест экс-главы полиции Мехико был выдан судом в сентябре текущего года. 30 октября в доме Коллинса был проведён обыск и изъяты несколько произведений искусства и 40 автомобилей. Ранее прокуратура города Мехико направила в Интерпол просьбу объявить Коллинса в международный розыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в США экс-министра национальной обороны Мексики Сальвадора Сепеду.

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