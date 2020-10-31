Лион, Франция, , 22:36 — REGNUM Во Франции сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на православного священника в Лионе, сообщает 31 октября портал Lyonmag.

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Отмечается, что мужчина был задержан в одном из кафе, оружия у него не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в Лионе неизвестный напал на православного священника. Мужчина получил ранение и был госпитализирован. Сейчас силовики ведут поиск злоумышленника.

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