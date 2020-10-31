Ереван, , 22:23 — REGNUM 31 октября подразделения ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) уничтожили ударный беспилотный летательный аппарат ВС Азербайджана в небе над Степанакертом. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на странице в соцсети Facebook.

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»ПВО Армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) уничтожили очередной ударный беспилотник противника в небе над Степанакертом», — написала она.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября МИД Армении сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения форм поддержки по обеспечению безопасности Армении.

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