Грас, Франция, , 22:16 — REGNUM Во Франции полицейские в рамках расследования дела о теракте в Ницце задержали ещё одного человека, сообщает 31 октября радио France Bleu.

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Отмечается, что полицейские задержали 29-летнего выходца из Туниса. Правоохранители задержали его около 15:00 по местному времени (17:00 мск) в городе Грас на юге республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября вооруженный ножом исламист убил троих человек у собора Нотр-Дам во французском городе Ницца. 16 октября другой экстремист убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати в пригороде Парижа.

Накануне, 30 октября, десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.