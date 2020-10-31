Анкара, , 21:40 — REGNUM В провинции Измир на западе Турции, где произошло землетрясение магнитудой 6,6, погибли 37 человек. Об этом 31 октября сообщил в Измире президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого транслировали турецкие телеканалы.

«Известно о 37 погибших», — сказал глава государства.

При этом Эрдоган добавил, что в результате землетрясения также получили травмы 885 человек.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября на западе Турции произошло мощное землетрясение. В ходе удара стихии магнитудой 6,6 десятки жилых зданий получили повреждения. Недалеко от города Сеферихисар провинции Измир располагался эпицентр подземных толчков.

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