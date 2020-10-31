Лион, Франция, , 20:42 — REGNUM Устроивший стрельбу у православной церкви во французском Лионе злоумышленник был вооружён обрезом охотничьего ружья. Об этом 31 октября сообщает Le Parisen.

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По данным издания, неизвестный произвёл два выстрела в греческого священника, который закрывал вход в храм. После этого нападавший скрылся, сейчас полиция ведёт его поиск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в Лионе неизвестный напал на православного священника. Мужчина получил ранение и был госпитализирован. Сейчас силовики ведут поиск злоумышленника.

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