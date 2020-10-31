Лион, Франция, , 19:48 — REGNUM Во французском Лионе неизвестный напал на православного священника, 31 октября сообщается AFP.

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По данным агентства, священник закрывал церковь, в этот момент по нему был открыт огонь. Мужчина получил ранение и был госпитализирован. Сейчас силовики ведут поиск злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября вооруженный ножом исламист убил троих человек у собора Нотр-Дам во французском городе Ницца. 16 октября другой экстремист убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати в пригороде Парижа.

Отметим, 30 октября десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.