Екатеринбург, , 19:43 — REGNUM В Екатеринбурге трагически погиб советник гендиректора УГМК Алексей Рябцев. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.

Тело Рябцева было найдено вечером 30 октября в доме на улице Красноармейской. Мужчине было 56 лет. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. При погибшем обнаружили предсмертную записку.

Как отмечает Горелых, Рябцев также руководил общественным советом УМВД Екатеринбурга. Руководство управления окажет родственникам помощь с организацией похорон. Он также добавил, что лично знал погибшего как принципиального и строгого, но справедливого руководителя. Глава пресс-службы выразил соболезнования родным, близким, а также всем, кто был с ним знаком.

«А таких людей сотни, если не тысячи», — добавил Горелых.