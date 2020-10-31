Анкара, , 19:14 — REGNUM Количество погибших при землетрясении в провинции Измир на западе Турции превысило 30 человек. Об этом сообщил 31 октября министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа журналистам.

По его словам, в результате мощного землетрясения в стране, по последним данным, погибли 35 местных жителей.

Ранее министр здравоохранения Турции сообщил о гибели 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков располагался в море недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. В ходе удара стихии десятки жилых зданий получили повреждения.

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