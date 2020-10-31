Харьков, Украина, , 19:02 — REGNUM Группа неизвестных напала на сотрудников средств массовой информации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Инцидент произошел в субботу, 31 октября на улице Шевченко в Харькове.

«Журналисты (освещали процесс строительства дороги — прим ИА REGNUM) находились в свободной от ограждения зоне … и осуществляли свою профессиональную деятельность, — говорится в сообщении. — В это время к съемочным группам подбежали около десятка молодых людей и толчками оттеснили группу журналистов в сторону супермаркета».

Отмечается, что группа мужчин выталкивала представителей СМИ с места проведения видеосъемки даже не смотря на то, что журналисты показали редакционные удостоверения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 9 сентября глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что с начала 2020 года в стране зафиксированы 49 инцидентов, в ходе которых в отношении журналистов применялась сила.

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