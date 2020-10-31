Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Более 300 артиллерийских снарядов и боеприпасов времён Великой Отечественной войны обезвредили в октябре на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области мобильные группы разминирования инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

Взрывоопасные находки различного калибра и состояния обнаруживались в самых различных местах — на строительных площадках, садовых участках, а также в лесных массивах, где в годы войны шли ожесточённые бои. Многие из найденных боеприпасов, несмотря на длительный срок пребывания в грунте, сохранили опасную способность к взрыву. Все они были вывезены сапёрами на полигон и уничтожены.

В сообщении ведомства отмечается, что военным ежедневно поступает более десяти заявок по разминированию на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, со строительной площадки будущей железнодорожной платформы на юге Санкт-Петербурга сапёрами общевойсковой армии Западного военного округа были вывезены на полигон для уничтожения боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

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