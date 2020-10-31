Москва, , 17:42 — REGNUM В Москве совершено нападение на двух полицейских. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу Москве.

По версии следствия, ЧП произошло 31 октября на улице Петровка — мужчина напал и нанёс несколько ударов осуществляющим патрулирование сотрудникам правоохранительных органов.

«Мужчина 1988 года рождения (подозреваемый) задержан, — говорится в сообщении. — С ним проводятся необходимые следственные действия».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание отдела полиции в татарском городе Кукмор в ночь на 30 октября.