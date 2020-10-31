Барселона, Испания, , 17:16 — REGNUM В Барселоне по время протестов, которые прошли 30 октября, задержали по меньшей мере 14 человек, 23 полицейских пострадали. Об этом в своем Twitter сообщила каталонской полиции.

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«Во время вчерашних беспорядков в Барселоне были задержаны 14 человек, 23 полицейских пострадали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Барселоне прошла акция протеста против комендантского часа. Во время беспорядков протестующие повредили автомобили правоохранительных органов.

Ранее из исследования группы международных ученых стало известно, что в начале лета текущего года, предположительно в Испании, появился новый вид коронавируса, который с тех пор широко распространился во многих европейских странах.

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