Челябинск, , 16:48 — REGNUM В Челябинске после взрыва кислорода на территории горбольницы №2 13 пациентов были доставлены в реанимационное отделение, все они находятся под наблюдением медиков. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе главы области.

«На данный момент: 13 пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них трое на ИВЛ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты находятся под наблюдением медиков, обеспечен питьевой режим, розданы пледы, нуждающиеся обеспечены кислородом.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрыв кислорода произошли 31 октября. Более 150 пациентов с коронавирусом эвакуировали. В ряде СМИ прошла информация о том, что якобы двое пациентов умерли при эвакуации. Однако власти опровергли эти сведения.

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