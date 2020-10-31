Багдад, , 16:42 — REGNUM Учебно-боевой самолет потерпел крушение на севере Ирака. Об этом сообщил местный телеканал Rudaw со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в субботу, 31 октября, в провинции Салах-эд-Дин. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. По предварительным данным, учебно-боевой самолет рухнул из-за технической неисправности.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июня в Ираке потерпел крушение американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules. ЧП произошло на авиабазе Кэмп Таджи.

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