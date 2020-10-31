Анкара, , 16:25 — REGNUM 28 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 31 октября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, в местных больницах в настоящее время остаются более 240 пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября на западе Турции и на прилегающих греческих островах произошло землетрясение магнитудой 6,6. У побережья района Сеферхисар провинции Измир в Эгейском море находился эпицентр толчков.

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