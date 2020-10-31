Минск, , 16:34 — REGNUM В Минске задержали 28-летнюю женщину, которая администрировала канал и чат «Водители 97» в telegram. Об этом 31 октября сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова на своем официальном telegram-канале.

Арест Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

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Пресс-секретарь МВД также уточнила, что ранее был задержан еще один администратор данного канала, который призывал разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах в целях блокировки движения транспортных средств.

«Оперативники выяснили, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала в мессенджере к действиям, направленным на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий. Цель призывов — воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий», — сообщает представитель силового ведомства Белоруссии.

По ее словам, задержанная администратор и ее сообщники распространяли инструкции, а также рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники, имущества, призывали блокировать дороги в конкретных местах и в конкретное время, а также — к выводу из строя камер наружного наблюдения, светофоров, к принятию участия в забастовках и протестах.

Администраторы указанного канала выдвигали требования политического характера, призывали остановить производство на государственных предприятиях, воздействовать на сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать, выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать координируемые ими иные действия радикального характера, добавила Чемоданова.

По ее словам, за призывы к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, генеральной прокуратурой республики было возбуждено уголовное дело. Задержанную признали подозреваемой, ее заключили под стражу. Уточняется, что ранее она была осуждена за кражу и в данный момент она официально не работает.

Пресс-секретарь МВД сообщила о задержании еще пятерых «активных участников» данного канала в telegram.

«У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, «ежи» для пробития колес, биты», — сообщает источник.

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