Киев, 31 октября 2020, 15:36 — REGNUM В Дарницом районе украинской столицы недалеко от станции метро «Позняки» рухнул строительный кран, в результате чего было заблокировано движение на улице Александра Мишуги, сообщает 31 октября УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Отмечается, что информация о жертвах и пострадавших от официальных источников на данный момент отсутствует. По предварительным данным, пострадавших нет.
По информации сообщества «Киев оперативный», опубликованной в социальной сети Facebook, кран упал на автомобиль марки Mitsubishi. Согласно фотографиям, опубликованным сообществом «ДТП Киев» в социальной сети Facebook, упал автокран.
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Напомним, накануне, 30 октября, в Киеве на площади Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и как минимум три человека получили травмы.
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