Киев, , 15:36 — REGNUM В Дарницом районе украинской столицы недалеко от станции метро «Позняки» рухнул строительный кран, в результате чего было заблокировано движение на улице Александра Мишуги, сообщает 31 октября УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

«На улице Мишуги, 3 упал строительный кран. Движение ограничено», — сообщает источник.

Отмечается, что информация о жертвах и пострадавших от официальных источников на данный момент отсутствует. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации сообщества «Киев оперативный», опубликованной в социальной сети Facebook, кран упал на автомобиль марки Mitsubishi. Согласно фотографиям, опубликованным сообществом «ДТП Киев» в социальной сети Facebook, упал автокран.

«Из-за падения строительного крана проезд по ул. Мишуги перекрыт. Проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу», — сообщает в свою очередь telegram-канал «Киев Трафик».

Читайте также: В центре Киева автомобиль влетел в остановку транспорта

Напомним, накануне, 30 октября, в Киеве на площади Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и как минимум три человека получили травмы.

Читайте также: Названа возможная причина смертельного ДТП в центре Киева