Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM Советник генерального директора «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Алексей Рябцев покончил с собой. Об этом сегодня, 31 октября, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что тело Рябцева было обнаружено 30 октября около 21:00 по местному времени в подземном паркинге на улице Красноармейская в Екатеринбурге. Тело обнаружил водитель Рябцева.

Основная версия произошедшего — самоубийство. Рябцев оставил предсмертную записку. Известно, что с марта 2020 года Рябцев серьезно болел. В записке он написал, что больше не может выносить проблемы со здоровьем.

Напомним, что Рябцев стал советником гендиректора УГМК в 2004 году. Также он был членом совета директоров «Хаятт Ридженси Екатеринбург». В разные годы Рябцев работал с СКБ-банком и Сбербанком. Также он был членом общественного совета при УМВД по Екатеринбургу.

Рябцев был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени.