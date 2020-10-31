Челябинск, , 12:00 — REGNUM В Челябинске из-за взрыва кислорода возле горбольницы № 2 пострадал девятиэтажный дом. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Девятиэтажка находится по соседству. В результате взрывной волны там выбило стёкла.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября возле стационара больницы произошёл взрыв в кислородной будке с последующим пожаром. Из стационара эвакуировали 158 пациентов. Пожар уже потушен, а пациенты перераспределены по другим госпитальным базам. Жертв и пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Из здания ГКБ №2 в Челябинске, где взорвался кислород, эвакуировали людей

Читайте развитие сюжета: В Челябинске после взрыва эвакуировали 158 пациентов