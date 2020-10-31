Белгород, , 12:11 — REGNUM 19-летний студент погиб на стройке в Белгороде. Молодого человека засыпало грунтом в траншее. Следователи изымают документацию у субподрядчика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, студенты БГТУ имени Шухова создали в соцсетях группу об оказании услуг на строительных работах. 30 октября индивидуальный предприниматель, который является субподрядчиком на строительстве социального объекта на улице Апанасенко, нанял студентов первого курса в качестве подсобных рабочих без оформления трудового договора. Два человека были направлены на земляные работы в траншею, вырытую под коммуникации. Именно там в результате обвала грунта погиб 19-летний студент.

«Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Изымается документация, касающаяся объекта производимых работ, установления должностных лиц, направивших студентов для их выполнения, а также соблюдения техники безопасности», — уточнили в СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело.