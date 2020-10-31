Челябинск, , 11:42 — REGNUM В Челябинске потушен пожар в пристрое здания общежития, перепрофилированного под стационар для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

К тушению огня были привлечены 65 человек, а также 20 единиц техники. Пожарные работали по повышенному номеру сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник днём 31 октября. Этому предшествовали взрыв и возгорание кислородной будки.

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