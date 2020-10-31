Челябинск, , 11:39 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл на место взрыва во дворе корпуса городской клинической больницы №2. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что во дворе корпуса ГКБ №2 взорвалась кислородная станция. Был поврежден корпус больницы, а также здание общежития для студентов Южно-Уральского государственного университета.

По данным минздрава Челябинской области, в результате инцидента никто не пострадал. 150 пациентов, среди которых есть и зараженные коронавирусом, были эвакуированы из пострадавшего корпуса.