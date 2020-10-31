Челябинск, , 11:09 — REGNUM По данным челябинского областного министерства здравоохранения, в результате взрыва кислородной станции во дворе корпуса городской клинической больницы №2, никто не пострадал. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба министерства.

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Как ранее сообщал корреспондент ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел во дворе корпуса ГКБ №2, также известного, как студенческая поликлиника. Сперва загорелась, а затем взорвалась кислородная станция, установленная во дворе корпуса для организации койко-мест, для зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.

Как утверждают в областном минздраве, в результате инцидента никто из пациентов и персонала не пострадал. Из поврежденного корпуса эвакуировали 150 пациентов. Большинство из них разместят в здании стадиона имени Елесиной. Трёх пациентов из реанимации отправили в городскую больницу №1, ещё 20 пациентов — в областную клиническую больницу №3.