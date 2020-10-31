Челябинск, , 10:49 — REGNUM Появилась видео с места взрыва у корпуса городской клинической больницы №2 в Челябинске.

Как ранее сегодня сообщал корреспондент ИА REGNUM, во дворе корпуса ГКБ №2, также известного, как студенческая поликлиника, взорвалась кислородная станция. Взрыв повредил фасад больничного корпуса, а также находящийся рядом корпус студенческого общежития Южно-Уральского государственного университета.

По данным областного минздрава, из больницы эвакуировали 150 пациентов. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что в данном корпусе размещались в том числе и зараженные коронавирусом SARS-CoV-2. Для лечения тяжелых форм COVID-19 используется искусственная вентиляция легких, а для этого необходим кислород. Для этого кислородная станция и находилась во дворе госпиталя.

На кадрах видно, как пожарные поливают дымящийся баллон — это и есть часть кислородной станции.