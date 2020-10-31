Челябинск, , 10:22 — REGNUM Из здания городской клинической больницы №2 в Челябинске, где сегодня утром, 31 октября, прогремел взрыв, эвакуируют пациентов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эвакуация пациентов городской клинической больнице №2 в Челябинске Ирина Юрина (c) ИА REGNUM

Как ранее стало известно ИА REGNUM, взрыв прогремел в одном из корпусов ГКБ №2. Данная больница принимает пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.

На месте происшествия работают спасатели. Проводится эвакуация пациентов из пострадавшего корпуса.

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