Челябинск, 31 октября 2020, 10:22 — REGNUM Из здания городской клинической больницы №2 в Челябинске, где сегодня утром, 31 октября, прогремел взрыв, эвакуируют пациентов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее стало известно ИА REGNUM, взрыв прогремел в одном из корпусов ГКБ №2. Данная больница принимает пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.
На месте происшествия работают спасатели. Проводится эвакуация пациентов из пострадавшего корпуса.
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