Челябинск, , 10:06 — REGNUM По уточнённым данным взрыв прогремел в здании городской клинической больницы №2 в Челябинске, где находятся пациенты, зараженные коронавирусом. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Машины МЧС возле городской клинической больницы №2 в Челябинске Ирина Юрина © ИА REGNUM

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в одном из корпусов городской клинической больницы №2 города Челябинска. В настоящее время в больнице размещают зараженных коронавирусом.

В соседнем жилом доме частично выбиты стекла Ирина Юрина © ИА REGNUM

В здании больницы, а также в соседнем строении частично выбиты окна.

На месте работают пожарные.