Барнаул, , 08:25 — REGNUM В городе Барнауле Алтайского края в результате пожара в заброшенном здании погибли три человека. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре на улице Белова поступило в дежурную часть в 05:24 по местному времени. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что огнём охвачено заброшенное здание. Огонь также угрожает перекинуться на соседние строения.

Для ликвидации пожара, площадь которого составила 50 кв. метров, потребовалось около часа. Было задействовано 24 человека и пять единиц спецтехники.

«При разборе обрушившихся конструкций на месте происшествия были обнаружены тела трёх погибших», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причина произошедшего.

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