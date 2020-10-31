Манила, , 07:41 — REGNUM Правительство Филиппин приняло решение эвакуировать тысячи жителей острова Лузон из-за приближения мощного тайфуна «Гони», сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что тайфуну уже присвоена пятая категория, он уже считается одним из сильнейших штормов, которые обрушивались на Юго-Восточную Азию в 2020 году. Ожидается, что «Гони» достигнет Филиппин к 1 ноября.

В связи с этим власти страны начали эвакуацию жителей прибрежных и наиболее подверженных опасности районов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате предыдущего тайфуна «Молаве» на Филиппинах погибли 16 человек. Еще 22 получили травмы различной степени тяжести, а четверо пропали без вести.