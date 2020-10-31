Сан-Сальвадор, , 05:51 — REGNUM Не менее восьми человек стали жертвами схода оползня в муниципалитете Нехапа в Сальвадоре, сообщает местная служба гражданской обороны.

Сообщается, что сход оползня в деревне Лос-Ангелитос произошел из-за долгих ливней. По данным ведомства, погибли от стихийного бедствия восемь человек, еще 30 числятся пропавшими без вести. При этом среди погибших было двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Вьетнаме произошло сразу два схода оползня. В результате стихийного бедствия погибли 13 человек, еще 40 пропали без вести.