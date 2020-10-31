Париж, , 05:37 — REGNUM Готовность оказать помощь Греции и Турции, которые пострадали от крупного землетрясения в Эгейском море, выражают власти Франции. Об этом написал на своей странице в Twitter французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД также выразил солидарность с жителями этих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции в результате землетрясения магнитудой 6,7 погибли 24 человека и еще 804 — получили ранения и травмы. Жертвами стихии стали еще двое жителей острова Самос в Греции. Там же более 20 человек числятся пострадавшими.

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