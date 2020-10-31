Тегеран, , 08:04 — REGNUM Иранское общество Красного Полумесяца (IRCS) выразило готовность страны оказать гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения населению Турции, заявил представитель данной организации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 30 октября.

Директор Организации спасения и помощи при IRCS Мехди Валипур отметил, что сразу после землетрясения, произошедшего в соседней стране, пять иранских провинций, включая Западный, Восточный Азербайджан, Ардебиль, Курдистан, а также Тегеран, выразили готовность при необходимости осуществить совместную спасательную операцию в пострадавших от землетрясения районах Турции.

Турецкие СМИ сообщают, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло у западного побережья Турции в 15:21 по местному времени. В результате землетрясения, которое сильно потрясло город Измир, до 20 жилых зданий получили повреждения. Погибло около 4 человек, еще 120 получили ранения.