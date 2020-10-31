Осло, , 03:54 — REGNUM На севере Норвегии 31 октября произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 205 километрах на северо-запад от населённого пункта Олонкинбюэн, расположенного на острове Ян-Майен. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Постоянное население в населённом пункте, названном в честь российского географа и путешественника Геннадия Никитича Олонкина, отсутствует. Проживающий в «Городе Олонкина» временный персонал обслуживает станцию дальней навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 763 человека получили ранения и травмы в результате землетрясения на западе Турции. Также сообщалось о гибели не менее 17 человек.

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