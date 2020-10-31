Ханой, , 02:47 — REGNUM Не менее 70 человек погибли или пропали без вести в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Молаве» во Вьетнаме. Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций.

По данным комитета по гуманитарным отношениям ООН, в результате проливных ливней и сходов оползней во Вьетнаме, вызванных тайфуном, оказались повреждены 88 тыс. домов, а также погибли или пропали без вести 70 человек. Также в центры временного размещения были эвакуированы 375 тыс. человек.

При этом в ООН отмечают, что большая часть центров временного размещения переполнена. В связи с этим в организации вызвали обеспокоенность из-за риска возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вьетнамские власти сообщили о 25 погибших от стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Молаве». Также 40 человек числились пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция во Вьетнаме продолжается.

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