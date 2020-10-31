Анкара, , 01:37 — REGNUM Количество жертв землетрясения вблизи турецкой провинции Измир достигло 20 человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Ранее стало известно, что пострадавшими в ходе подземных толчков числятся уже 763 жителя республики, а погибшими — 17.

Как сообщало ИА REGNUM, магнитуда землетрясения, которое произошло в Эгейском море, составляла 6,7. Сейсмособытие затронуло и греческий остров Самос, где погибли по меньшей мере два человека.

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