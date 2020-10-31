Лима, , 01:27 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на территории Перу, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах от города Оксапампа. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 45,29 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Фиджи. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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