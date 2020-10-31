Анкара, , 00:37 — REGNUM По меньшей мере 763 человек получили ранения и травмы в результате землетрясения на западе Турции, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее стало известно, о гибели не менее 17 человек от последствий подземных толков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. В результате пострадали жители некоторых регионов Турции и Греции. После первого землетрясения было зарегистрировано еще более 170 афтершоков, максимальной магнитудой которых достигала 5,1.

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