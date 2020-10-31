Загреб, , 00:43 — REGNUM Бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в своём профиле в социальной сети выразила соболезнования Турции и президенту Эрдогану. 30 октября на части турецких и греческих островов на Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 7 по шкале Рихтера. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Землетрясение произошло в 17 километрах в море к западу от провинции Измир в Турции. Землетрясение было ощутимо вплоть до Стамбула. Согласно последней информации, по меньшей мере четыре человека погибли и 120 получили ранения.

«Я потрясена трагическим землетрясением в Турции. Мои искренние соболезнования турецкому народу и семьям жертв. Желаю раненым быстрого выздоровления», — написала Грабар-Китарович.

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