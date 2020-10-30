Анкара, , 23:52 — REGNUM Число жертв землетрясении на западе Турции достигло 17 человек, сообщает 30 октября турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

При этом указано, что число пострадавших увеличилось до 709 человек.

«Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 17, а пострадавших — до 709», — указано в заявлении турецкого ведомства.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 607 раненых и травмированных.

На данный момент известно, что спасателям удалось спасти из-под обломков разрушенных зданий порядка 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. От подземных толчков пострадали греческий остров Самос, где погибли двое детей, и турецкий Измир.

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