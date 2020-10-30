Берлин, , 22:00 — REGNUM Евросоюз и блок НАТО готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения на западе Турции и греческом острове Самос, заявил 30 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас на своей странице в Twitter.

«Землетрясение на Самосе и в Измире ударило нас в самое сердце. Мы думаем о жертвах и их семьях и надеемся, что поиск выживших закончится успешно. ЕС и НАТО готовы оказывать помощь. Благодарю всех, кто работает там», — написал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября сильное землетрясение произошло в Эгейском море возле западного побережья Турции. Оно вызвало разрушения и жертвы в турецкой провинции Измир и на греческом острове Самос.

По последним данным, в Турции погибли 12 человек и 419 пострадали. В Греции погибли двое детей и четыре человека получили ранения.