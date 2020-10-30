Афины , , 21:43 — REGNUM Два десятка человек на греческом острове Самос пострадали в результате землетрясения в Эгейском море 30 октября, передаёт ERT.

Уточняется, что жительница Самоса 63 лет получила тяжёлую травму, как и подросток 14 лет. Оба госпитализированы в одну из афинских больниц.

В столичном Самосе на больничные койки попали семь человек — они ранены не тяжело. В городе Карловаси, также на Самосе, первую помощь оказали ещё десяти пострадавшим: далее они продолжат лечение амбулаторно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два жителя Самоса погибли в результате землетрясения в Эгейском море сегодня, 30 октября — девушка 17 лет и юноша 15 лет.

Также от землетрясения пострадали жители турецкой провинции Измир: здесь 12 погибших, число пострадавших превысило пять сотен.

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