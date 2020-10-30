Киров, , 21:24 — REGNUM Управление Следственного комитета РФ по Кировской области проводит проверку по факту пожара, повлекшего гибель четверых малолетних детей, сообщает 30 октября пресс-служба регионального управления СК.

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В данный момент проводится доследственная проверка.

Напомним, 30 октября в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир трехэтажного жилого дома произошел пожар. В результате произошедшего погибли четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет.

Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства произошедшего и причины пожара.

По результатам доследственной проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

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