Измир, Турция, , 19:55 — REGNUM До 12 человек выросло число погибших в ходе землетрясения в турецкой провинции Измир, сообщает 30 октября Anadolu.

Уточняется, что число пострадавших достигло 419. Продолжается разбор завалов на месте 17 разрушенных зданий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днём 30 октября. Также землетрясение затронуло Грецию.

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