Анкара, , 19:51 — REGNUM В Эгейском море у побережья Турции зафиксировано второе за сутки землетрясение магнитудой 5,1, сообщает 30 октября турецкое информагентство Anadolu.

Эпицентр сейсмических толчков расположен в 20 км от района Кушадасы провинции Айдын на юго-западе Турции.

О новых жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 30 октября в турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6.

На данный момент установлена гибель шести человек, более 300 человек получили травмы.

Землетрясение оказало воздействие на греческий острова Самос, где погибли двое детей.

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